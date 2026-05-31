日本代表MF久保建英（レアル・ソシエダ/スペイン）が、ワールドカップ前最後の国内でのテストマッチを勝利で終えたことに安堵しつつ、本大会に向けた意気込みを語った。日本代表は31日、国立競技場で行われたキリンチャレンジカップ2026でアイスランド代表と対戦。ワールドカップ開幕まで2週間を切ったなか、“壮行試合”と位置付けられた国内最後の一戦を1−0で勝利した。11名の交代枠や本大会で採用されるハイドレーション