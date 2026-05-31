日本代表は31日、FIFAワールドカップ2026に向けた壮行試合となる『キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。』でアイスランド代表と対戦。後半から出場したFW小川航基（NEC／オランダ）によるゴールで1−0の勝利を収めた。試合後、終盤の87分に菅原由勢のクロスに頭で合わせ、ネットを揺らした自身のゴールを振り返った小川は「あれがね、自分のストロングポイントなので。それを証明できて良かったなと思います