日本代表は31日、キリンチャレンジカップ2026 アイスランド代表戦後にFIFAワールドカップ2026に向けて壮行セレモニーを実施した。アジア最終予選を勝ち抜き、8大会連続8度目のW杯本大会出場を掴み取った日本代表。今月15日には本大会に挑む最終登録メンバー26名が発表され、国内最後の調整で31日にアイスランド代表との親善試合に臨んだ。試合は、本大会を見据え11人のメンバー交代をフル活用。試合終盤には、途中出場の小川航