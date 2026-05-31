日本代表に復帰を果たしたDF冨安健洋（アヤックス／オランダ）が、31日に行われた「キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。」 のアイスランド代表戦を振り返った。FIFAワールドカップ2026に出場する日本代表。“壮行試合”として日本国内最終戦となったアイスランド代表戦が、国立競技場で行われた。3月のイギリス遠征で日本代表に招集されるも、ケガにより不参加となった冨安。ここ数年はケガを繰り返して