31日に行われた「キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。」 の日本代表対アイスランド代表戦。FIFAワールドカップ2026から新たに導入されるルールが試合に影響を及ぼした。FIFAワールドカップ2026開幕まで約2週間と迫るなか、日本代表は“壮行試合”としてアイスランド代表と対戦。吉田麻也が先発したほか、冨安健洋や遠藤航など負傷明けの選手がピッチに立つなど、見どころが多くあった。そんな中、この試