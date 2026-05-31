ナポリのベルギー代表MFケヴィン・デ・ブライネが、今季限りで退任したアントニオ・コンテ前監督への不満を露わにした。昨季限りでマンチェスター・シティを退団したデ・ブライネは、代表のチームメイトであるFWロメル・ルカクもプレーするナポリを新天地に選択した。だが、その新天地ではケガの影響もあって公式戦21試合5ゴール4アシストと思うようなインパクトを残せず。クラブとしてもセリエAで2位、チャンピオンズリーグ（