日本代表は31日、キリンチャレンジカップ2026でアイスランド代表と対戦した。8大会連続8度目のワールドカップに臨む森保一監督が率いる日本代表。FIFAワールドカップ2026本大会ではオランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と同居するグループFに入っている。ワールドカップ開幕まで2週間を切ったなか、“壮行試合”と位置付けられる国内最後の一戦ではグループリーグで対峙するヨーロッパ2カ国（オランダ代表、スウ