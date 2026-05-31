ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペア種目で金メダルを獲得した“りくりゅう”ペアの三浦璃来選手さんは5月31日、自身のInstagramを更新。木原龍一選手との雑誌撮影のオフショットを披露しました。【写真】“りくりゅう”、ペアルックショット「ペアで白いシャツ姿素敵です」三浦さんは「@kateigaho 様、ブルガリ 様との撮影でした。この写真は休憩中の一コマです」とつづり、1枚の写真を投稿。雑誌撮影のオフショッ