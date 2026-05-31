◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ準決勝東京ベイ26―24埼玉（2026年5月31日東京・秩父宮ラグビー場）レギュラーシーズン（RS）3位の東京ベイは、同2位の埼玉を26―24で下し、2季連続3度目の決勝進出を決めた。6月7日に東京・MUFG国立で行われる決勝では、3季ぶり2度目のリーグ制覇を懸けて、RS1位の神戸と対戦する。24日の準々決勝では2連覇中だったBL東京に26―3と快勝した東京ベイ。埼玉とは2季連続で準