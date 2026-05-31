日本―アイスランド前半、競り合う遠藤（中央）＝MUFGスタジアム31日のアイスランド戦では、W杯壮行試合の大きな目的だった負傷明けの選手の状態確認は無事に済ませたと言えるだろう。2月に左足甲を負傷した遠藤、近年は度重なるけがに苦しんだ冨安がともに先発して45分以上プレーした。遠藤は試合後、場内へのあいさつで「みんなで最高の景色を見るために、僕らは全力で戦いたい」と決意を口にした。手術で人工靱帯を入れた