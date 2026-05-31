フリーアナウンサーの今川菜緒（29）が31日、自身のインスタグラムを更新。お笑いコンビ、見取り図のリリー（41）との結婚が明らかになってからの初投稿で「たくさんの温かいお言葉を本当に本当にありがとうございます」と感謝の思いを記した。今川は「HAPPYWedding」の文字が入ったバルーンを添えた花束の画像を投稿。「たくさんの温かいお言葉を本当に本当にありがとうございます。改めて周りに恵まれすぎているなと感謝の