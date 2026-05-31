5月31日、東京競馬場で行われた第93回日本ダービー（G1・芝2400m）で、歌手の氷川きよしが国歌独唱を務めた。競馬の祭典を彩る歌声に、スタンドを埋めた大観衆から大きな拍手が送られた。今年の日本ダービーは松山弘平騎手騎乗のロブチェンが優勝。世代の頂点を決める大一番を前に、氷川は大役を務め上げ、レースの盛り上がりに華を添えた。【画像】国歌斉唱を務めた氷川きよし…日本ダービー「心を込めて歌わせていただきまし