友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身のまわりで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はマッチングアプリについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞親友のスゥちゃんとミキから勧められて、マッチンアプリを入れたラン。自分がいいねしようとした人に、次々とダメ出しをされて……？原案：Ray WEB編集部作画：なぁライター Ray WEB編集部あわせて読み