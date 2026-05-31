サッカー元日本代表ＭＦの本田圭佑が３１日、日本テレビ系で生中継されたＷ杯壮行試合・日本―アイスランド戦中継のラストに登場。北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表にエールを送った。小川航基（ＮＥＣ）の値千金のゴールで快勝したＷ杯開幕前の国内最後の一戦を見届けた本田はＷ杯スペシャルアンバサダーとして登場。この日の試合で見えた日本の「強み」を聞かれると「いっぱいありますよね。今日は結構、前からボ