嵐が31日、東京ドームで5大ドームツアーの最終公演を行い、この日をもってグループとしての活動を終了する。この日、グループの冠テレビ番組の公式SNSが相次いで更新され、お茶の間に愛された国民的グループへの感謝をつづった。フジテレビ系「VS嵐」は公式Xで「嵐5人だからこそ、木曜よる7時に温かい時間をお届けすることができました共に歩めた時間は宝物です明日からもみんな5人の大ファンです！！最高の景色をありがと