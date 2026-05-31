俳優の賀来賢人（36）が、31日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にゲスト出演し、妻・榮倉奈々（38）とのワークライフバランスについて語った。ドラマ「Nのために」で共演した榮倉と、16年に結婚。2児のパパになった。一方で、今年2月には米大手マネジメント会社と契約。今年は「ほとんど海外にいたんじゃないかというくらい」というほど、海外での生活が続いている。そんな中、気になるのは子育てだ。「うちは