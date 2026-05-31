祝福の気持ちで参加する結婚式。しかし、その場で思いがけない出来事に直面したとき、戸惑いや違和感を抱くこともあるでしょう。今回寄せられたのは、友人の結婚式で「手伝い」を頼まれ続けたという体験談です。結婚式は会費制で1万円だったようです。『友人の結婚式に出席した際、初対面の新郎から次々と手伝いを頼まれました。神前式のあと、食事会ではネームプレートの準備や会費の回収、ケーキの運搬や配膳まで任されることに