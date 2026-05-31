私はレイ（28歳）。工場で軽作業のパートをしています。私は小さい頃から「よくしゃべる子だね」と言われてきました。ひとりっ子だし家に帰っても誰もいなかったから、ぬいぐるみを相手にしゃべったりテレビと会話をしたりしていたのです。その癖は大人になってからも抜けません。初対面でも年上でも年下でも、同性でも異性でも、相手が誰であろうとおしゃべりするのは大好き。自分が思ったことをなんでも話す、それが雑談だと思っ