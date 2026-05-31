5月31日に投開票された新潟県知事選挙の開票作業が行われています。十日町市の開票結果です。 【新潟知事選・十日町市】開票率100％ ◎花角英世氏（無・現）1万5390票 土田竜吾氏（無・新）5501票 安中聡氏（無・新）1025票