5月31日に投開票された新潟県知事選挙の開票作業が行われています。粟島浦村の開票結果です。 【新潟知事選・粟島浦村】開票率100％ ◎花角英世氏（無・現）196票 土田竜吾氏（無・新）18票 安中聡氏（無・新）5票