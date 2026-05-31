熊本競輪場のF2「熊本競輪サポーターズクラブ杯」は最終日。10Rでルーキーシリーズのガールズ決勝が行われ、伊藤梨里花（27＝愛知）が優勝した。伊藤は3節目の出場だったが、これが初優勝となった。残り1周のゴールラインの少し手前から仕掛けた伊藤。前田真希の追い上げも厳しかったが踏ん張り切った。「応援の声はしっかりと聞こえていて、すごく力になった。昨日、先行で負けたので（次は）先行で勝ちたいと思っていた。