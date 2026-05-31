■サッカー男子・キリンチャレンジカップ 日本代表 1ー0 アイスランド代表（31日、東京・MUFGスタジアム）日本代表（FIFAランク18位）はアイスランド（同75位）と対戦し、1ー0で勝利した。前半は久保建英（24）と中村敬斗（25）を中心に相手陣内に幾度となく攻め込んだが、得点を奪うことはできず、スコアレスで折り返した。それでも後半42分に、途中から入った小川航基（28）がヘディングシュートで決勝点。W杯前国内最終戦で勝利