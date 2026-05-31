８月に４０歳の誕生日を迎える勝地涼（３９）をはじめ、黒谷友香（５０）ら節目の年齢を迎えた俳優らが５月３１日、長年所属した事務所からの退所を発表した。勝地は、１３歳から２７年間所属した「フォスター」からの退所を発表。６月から年内いっぱいは業務提携という形をとり、２７年から正式に独立するという。黒谷も１０代から長年所属した「スペースクラフト」を退所し、６月からは「ＰＬＡＮ-Ｄ」に移籍することを発