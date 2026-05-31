グローバル化が加速する現代のビジネス環境では、海外企業との商談や国際会議、多国籍チームとの共同プロジェクトが日常的になりつつある。一方で、言語の壁や会議記録の作成、顧客情報の管理といった業務負担は依然として大きく、多くのビジネスパーソンが効率化の課題を抱えている。そうした課題に対し、「1台でコミュニケーション業務を完結させる」というコンセプトのもとに誕生したのが、InnAIOの新製品「TransNote」だ。AIに