２９日、イベント会場でギョーザを味わう卒業生。（ハルビン＝新華社記者／張濤）【新華社ハルビン5月31日】中国各地の大学が卒業式シーズンを迎える中、黒竜江省ハルビン市にある東北農業大学で、ギョーザを食べて卒業生の門出を祝うイベントが開かれた。教員と学生がテーブルを囲み、会場は温かい雰囲気に包まれた。２９日、イベント会場で配膳するスタッフ。（ハルビン＝新華社記者／那宇奇）２９日、ギョーザを作るスタッフ