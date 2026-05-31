歌舞伎俳優の片岡孝太郎（５８）が３１日、東京・ポレポレ東中野でトークイベントを行った。現在、同劇場ではドキュメンタリー映画「歌舞伎役者十三代目片岡仁左衛門」（羽田澄子監督）を上映中。１５代目片岡仁左衛門の父で、昭和後期から平成初期、８４歳から９０歳までの名優に迫った内容。１３代目の三十三回忌と羽田監督の生誕１００年を記念し、１７年ぶりに国内映画館で全６巻が上映され、連日盛況だ。孝太郎は「