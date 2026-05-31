２９日、滄州市の海興湿地で、ひなを連れて餌を探すセイタカシギ。（滄州＝新華社配信／傅新春）【新華社滄州5月31日】中国河北省滄州市の沿岸湿地で渡り鳥の繁殖ピークを迎え、コウノトリ、セイタカシギ、アジサシなどが抱卵や子育てに励んでいる。湿地は渡り鳥の移動経路「東アジア・オーストラリア地域フライウェイ」上に位置しており、60種余りの鳥類が確認されている。２８日、滄州市の黄驊浜海湿地で、巣の中のひな