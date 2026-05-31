週末会えない、夜電話に出ないーー。これはかなり怪しいですよね。真実を知るのは怖いけど、婚活中は1秒たりとも無駄にしたくないもの。さあ、彼はなんて答える…!?>>【まんが】君のために離婚したよ(ウーマンエキサイト編集部)