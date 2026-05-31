2025年11月に婚約を発表した歌舞伎俳優の中村橋之助さん（30）と俳優の能條愛未さん（31）の結婚披露宴が、30日、都内のホテルニューオータニで行われました。2人は披露宴前の囲み取材で、ドレスやウエディングケーキについて語りました。披露宴のお色直しでは橋之助さんがタキシード、能條さんがドレスに着替えるという2人。能條さんのドレスを手がけたのが橋之助さんの母・三田寛子さん（60）のウエディングドレスと同じデザイナ