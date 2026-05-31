なんでそんな所に!?本屋で小学生の娘の姿が見えないと思ったら▶▶この作品を最初から読む3児の母で関西在住の三本阪奈さんは、自由気ままに生きる5人家族の日常を描いたコミックエッセイをSNSに投稿したところたちまち大人気に！ ボケとツッコミのスキルがめきめき成長している変わり者の長女・ケイ、ランドセルを持たずに登校してしまうこともある超マイペースな次女・フミ、女の子に弱いヘタレボーイの長男・ユキ、