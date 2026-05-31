アメリカでは来月、建国250周年を祝う記念イベントが予定されていますが、そのコンサートに出演を予定していたアーティストが次々に出演を辞退しています。ことしで建国250年を迎えるアメリカでは、来月25日から記念イベントが予定されています。その一環としてコンサートも予定されていて、9組のアーティストが発表されていました。しかし、アメリカ・メディアによりますと、すでに5組が出演を辞退しました。イベントがトランプ大