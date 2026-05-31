「国際親善試合、日本代表１−０アイスランド代表」（３１日、ＭＵＦＧ国立）Ｗ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に向けた壮行試合として行われ、日本はアイスランドに勝利した。試合後のセレモニーで森保一監督は改めて優勝を目標とすることを宣言した。Ｗ杯前の最後の実戦を白星締め。さあ本番に向けて森保監督は「優勝を目指して、いい準備をして世界に挑みたいと思います」と力強く語り、「日本全国、世界各国にいる