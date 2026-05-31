生まれた時から目がパッチリとした端正な顔立ちを誇り、高校時代には韓国の大手芸能事務所からスカウトされたという驚異の経歴を持つイケメンカフェ店員の写真が公開され、スタジオから絶賛の声が上がった。【映像】高校時代の写真＆現在の姿5月31日放送の『ななにー地下ABEMA』の企画「今SNSでバズりまくりのイケメン＆美女の正体は！？ 意外な職業大告白＆プライベートも見せちゃうぞSP」第6弾に登場したのは、大阪のカフェ