ホラージャンルに特化した国内唯一の一般公募フィルムコンペティション「第4回日本ホラー映画大賞」の授賞式が5月30日、東京・グランドシネマサンシャイン池袋で開催され、山城研二監督の短編映画『chorus（コーラス）』が大賞に輝いた。【画像】この記事に関連するそのほかの写真大賞受賞者には、副賞として応募作『chorus』のリメイク版、または完全オリジナルによる長編映画の監督権が与えられる。これまで同賞からは『みな