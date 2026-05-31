お笑いタレント明石家さんま（70）が、30日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演し、偶然によく会うスーパースターについて語った。偶然の出会いについてのトークで、「どのエネルギーが働いているのか分からないけど、引き寄せ（られることがある）」と告白。「会わなきゃいけない人は、必ず会うようになっているというのは、確かにあるな」と、実感を込めて語った。その上で明かしたのは、まさか