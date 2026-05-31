8万人以上が詰めかけ、昨年以上の熱狂に包まれた東京競馬場“競馬の祭典”をさらに盛り上げたのは、実力派歌手による力強い国家独唱だった。【映像】「見た目変わってない」氷川きよし、圧巻声量と若々しいビジュアル歌手の氷川きよしさんが31日、東京競馬場で開催された競馬の祭典・G1日本ダービー（東京優駿）のレース前に国歌独唱を行い、ファンを沸かせた。氷川さんは、出走馬の馬場入り後に白と黒の袴姿でウィナーズサ