「ムーンライトチャンピオンカップ・Ｇ１」（３１日、伊勢崎）絶対王者が復権−。破竹の４連勝で迎えた高橋貢（５４）＝伊勢崎・２２期＝が、１周３角で抜け出して快勝。１１年ぶり６回目の大会制覇を完全Ｖで飾った。Ｇ１制覇は５年ぶり２９回目。通算優勝は２２１回目。平田雅崇（川口）が２着。通算１０００勝でのＧ１Ｖを狙った鈴木圭一郎（浜松）は３着、青山周平（伊勢崎）は４着、Ｇ１初優出の新鋭・浅倉樹良（伊勢崎）