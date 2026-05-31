STU48の1期生石田千穂（24）の卒業コンサートが31日、東京・Kanadevia Hallで行われた。「3348日間の感謝をこのパフォーマンスで届けます！」。万感の思いがあふれた。デビューシングル「暗闇」から最新の13枚目シングル「好きすぎて泣く」まで全てのシングルで選抜メンバーとして活動してきたグループの絶対的存在。AKB48での選抜も経験し、駆け抜け続けた約9年半だった。ファンが詰めかけた客席から登場し「Seventeen」をソロ歌