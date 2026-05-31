サッカーの北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む森保ジャパンが３１日、壮行試合アイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）で１―０と快勝した。試合後には壮行セレモニーが開催され、森保一監督と主将のＭＦ遠藤航（リバプール）が力強くＷ杯優勝を誓った。その後、この日の試合を放送した日本テレビの中継番組に日本代表でエースだったＭＦ本田圭佑（ジュロン）が登場。「勝ててよかったなと。始まった時は大差つくんじゃないかと。そ