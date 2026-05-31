女優・モデル・グラビアアイドルの山本杏(あん=20)が、25日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】ノースリ＋ぴったりニットオトナのお姉さんの雰囲気たっぷり 自身のインスタグラムに、シャツをはだけた“むにゅっと”ショット、ベッドにごろんと寝る隙ありショット、シャワー＆お風呂ショットなどを掲載。5月16日に20歳の誕生日を迎えたばかりとあって「撮影の時はまだ19歳なの