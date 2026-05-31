本田圭佑がアイスランド戦を総括森保一監督率いる日本代表は5月31日、北中米ワールドカップの壮行試合としてキリンチャレンジカップ2026のアイスランド代表戦に臨み、1-0で勝利した。元日本代表の本田圭佑は「気負いなくいろんな選手を試せたっていうことが、一番の収穫」とアイスランド戦を振り返った。かつて本田とともにプレーをしたDF吉田麻也がスタメン出場し、前半14分までプレーした。交代時にはアイスランドの選手も含