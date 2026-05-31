2月のサンダーランド戦以来の公式戦のピッチに北中米ワールドカップ（W杯）の開幕を2週間後に控える日本代表は5月31日にアイスランドとの親善試合を国立競技場で行った。今年2月に行われたプレミアリーグ第26節のサンダーランド戦で負傷し、その試合以降はピッチに立っていなかったMF遠藤航が先発で約3か月半ぶりとなる公式戦復帰を果たして、前半の45分間をプレーした。試合直後のフラッシュインタビューで、代表の現キャプテ