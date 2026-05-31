◆サッカーＷ杯北中米大会壮行試合日本１―０アイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、Ｗ杯前最後の実戦となる同７５位のアイスランド代表との壮行試合を後半４２分にＦＷ小川のゴールで１―０で下した。今大会から導入される予定の“新ルール”が、この試合でも数多く適用された。〈１〉３分間の飲水タイム「ハイドレーションブレイク」酷暑が懸念される本大会では、前後半のそれぞれ開