◇サッカー日本代表壮行試合日本ーアイスランド（2026年5月31日MUFG国立）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日国際親善試合でアイスランド代表（同75位）と対戦。後半42分にFW小川航基（28＝NEC）がヘディングゴールを決め、1―0で勝利した。森保監督は試合後の壮行セレモニーで改めて優勝を狙うことを宣言し、共闘を呼びかけた。「我々はW杯に向け、優勝を目指していい準備をして、世界に挑みたい。世界一を