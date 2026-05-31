お笑いタレント・有吉弘行（52）が31日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。25日に東京国際フォーラムホールAで行われた「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭」で、あの大物から“最大の賛辞”をもらったと喜ぶ場面があった。同イベントで司会という大役を務めた有吉だったが「高田文夫先生のジョークなんだけどさ。俺だけ差し入れもらって。ダチョウにも、出川さんにも、松村さんにも差し入れ