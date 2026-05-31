錦織一清さん（61）が30日、ソロ写真集とカレンダーの発売記念イベント取材会に登場。少年隊のメンバーとの関係について明かしました。『言魂ｰ10カラットの呟きと共にｰ』は、錦織さんにとって初となるソロ写真集＆カレンダー。少年隊のリーダー・ニッキとしてデビュー後、俳優、演出家と様々な顔を持ちながら活動する錦織さんが、還暦イヤーの締めくくりとしてリリースしました。先日誕生日を迎え、多くの人にお祝いメッセージをも