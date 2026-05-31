日本代表は31日、国際親善試合でアイスランド代表と対戦し、1-0で勝利した。吉田麻也の壮行試合も兼ねた一戦は、開始10分で同選手が交代すると両選手から花道が作られるなど感動的な場面に。試合は86分に菅原由勢が挙げたクロスに小川航基が頭でネットを揺らして決勝点。途中出場の2人が試合を決めて白星を手にした。試合後にフラッシュインタビューに応じた森保一監督は、「相手も守備も固く攻撃も堅実にやれるチーム」とアイスラ