セリエAのミランでプレイするポルトガル代表FWラファエル・レオンが今季限りでクラブからの退団を希望していると明かした。『Sport TV』のインタビューにて、本人が去就に言及している。「このクラブは私を大きく成長させ、長く支えてくれた。クラブの歴史に名前を刻むこともできた。ただ、誰しも野心はあるし、私は新たなリーグでプレイすることを夢見ている。ミランでの自分の役割はすでに果たせたと思うし、もしそれが現実のも