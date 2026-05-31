日本代表のレジェンドが、再び青いユニフォームに袖を通した。日本代表は31日、国際親善試合でアイスランド代表と対戦。約3年半ぶりに代表復帰を果たしたDF吉田麻也が先発出場し、キャプテンマークを巻いてピッチに立った。3バックの中央に入った吉田は、ボールを触るたびにスタンドから大きな歓声を浴びる。そして前半14分、伊藤洋輝との交代が告げられると感動的な光景が広がる。日本とアイスランド両チームの選手たちが花道を作