25-26シーズンのプレミアリーグはアーセナルの優勝に終わった。シーズンを通してアーセナルが首位に立ち、終盤でマンチェスター・シティが追いついたが、そこから失速。アーセナルが盛り返し、リーグタイトルを勝ち取った。アーセナルがプレミアリーグを制するのは03-04シーズン以来。22季ぶりの優勝となり、アーセナルが悲願を成し遂げた。『The Athletic』ではアーセナルの優勝が決まったばかりのこのタイミングで、10人の記者が